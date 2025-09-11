L'attivista Maga era contrario agli aiuti all'Ucraina e fautore dell'avvicinamento fra Stati Uniti e Russia

Molto spazio viene dedicato dai media russi all'assassinio di Charles Kirk negli Stati Uniti che, addirittura, il Presidente della Commissione politiche dell'informazione del Consiglio della Federazione, Aleksei Pushkov, spiega come un "chiaro messaggio" a Donald Trump. La stessa spiegazione double face (dall'interno e dall'esterno) usata da alcuni analisti occidentali per rendere conto delle ragioni dell'incursione di uno sciame di droni in territorio polacco nella notte fra martedì e mercoledì.

Kommersant dedica l'apertura dell'edizione online alla figura di Kirk "un uomo brillante escluso dal gioco". Lo stesso fa Komsomolskaya Pravda che ricorda, già nel titolo, la posizione contraria al sostegno all'Ucraina dell'oltranzista 31enne ucciso ieri nel campus della Utah Valley University. L'attivista conservatore e fondatore di "Turning Point Usa" non aveva nascosto la sua opposizione agli aiuti americani all'Ucraina e le critiche a Volodymir Zelensky, che aveva bollato come "un fantoccio della Cia" che "porta la sua gente al massacro" dopo lo scontro allo Studio Ovale della Casa Bianca fra il Presidente ucraino e Trump lo scorso febbraio, e neanche l'idea che gli Stati Uniti commettevano un errore a trattare la Russia come un nemico.

"E' un chiaro messaggio per tutte le figure importanti della scena pubblica e politica americana che condividono idee simili e non hanno paura di condividerle con la gente. E il principale destinatario è probabilmente il Presidente americano. E' stato un avvertimento a Trump?", ha scritto l'esponente di Russia unita sul suo canale Telegram. Ieri sono intervenuti su Kirk anche l'inviato del Cremlino per gli investimenti stranieri e direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti Kirill Dmitriev, sostenitore e principale attore dei colloqui fra Russia e Stati Uniti, e l'ex Presidente ora propagandista Dmitry Medvedev, attribuendo alla sinistra e ai sostenitori dell'Ucraina la violenza politica negli Usa.

Dmitriev ha rilanciato un video pubblicato dal commentatore malese che segue la politica americana con una chiara posizione Maga fortemente polarizzata, Ian Miles Cheong - che a Kirk dedica in queste ore decine di post - che accusa attivisti della sinistra "di festeggiare l'uccisone di Charlie King". Sulla presunta deriva omicida della sinistra, lo stesso Kirk aveva dedicato spazio nei suoi interventi. Dmitriev, che ha definito Kirk "la voce della luce", ha rilanciato anche un tweet di Elon Musk in cui il miliardario proprietario di X sostiene che "la sinistra è il partito dell'assassinio".

Sempre su X, Medvedev ha associato l'uccisione dell'esponente politico americano a "una varietà di feccia liberale di sinistra che sostiene la Kiev banderita" (una fazione dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, ndr). "Fico, Kirk. Chi sarà il prossimo? Forse è ora che il team Maga si renda conto che sostenendo l'Ucraina, sta sostenendo degli assassini", ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.