circle x black
Cerca nel sito
 

Proteste in Iran, sale a 35 il bilancio dei morti: oltre 1.200 arresti

Tra le vittime ci sono 29 manifestanti, quattro minori e due membri delle forze di sicurezza, con dimostrazioni segnalate in oltre 250 località di 27 delle 31 province del Paese

Proteste in Iran - (Ipa)
Proteste in Iran - (Ipa)
06 gennaio 2026 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È salito ad almeno 35 morti il bilancio delle violenze legate alle proteste in corso in Iran. Lo riferisce l’agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency, che parla di oltre 1.200 persone arrestate in più di una settimana di proteste, precisando che tra le vittime ci sono 29 manifestanti, quattro minori e due membri delle forze di sicurezza, con dimostrazioni segnalate in oltre 250 località di 27 delle 31 province del Paese.

L’agenzia iraniana Fars ha invece riferito del ferimento di circa 250 poliziotti e 45 membri delle milizie Basij. L’escalation arriva mentre il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito Teheran che Washington potrebbe intervenire se i manifestanti pacifici venissero "uccisi violentemente". Le proteste, le più significative dal 2022 dopo la morte di Mahsa Amini, sono scoppiate sullo sfondo del collasso del rial e delle difficoltà economiche seguite a nuove sanzioni e alla recente guerra con Israele.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
proteste Iran vittime arresti sanzioni guerra iran news iran proteste proteste iran
Vedi anche
Incendio Crans-Montana, 6 feriti in condizioni critiche al Niguarda - Video
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza