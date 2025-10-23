circle x black
Cerca nel sito
 

Putin: "Risposta devastante se missili Tomahawk colpiscono Russia" - Video

23 ottobre 2025 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Se l'Ucraina userà missili Tomahawk o armi a lungo raggio contro la Russia, la risposta di Mosca sarà "devastante". E' la minaccia di Vladimir Putin che risponde alle domande sull'eventuale fornitura di armi a lungo raggio a Kiev. Il presidente russo viene interpellato sull'ipotesi che gli Stati Uniti consegnino i missili Tomahawk all'Ucraina e sulle ultime dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto riferimento ad armi a lungo raggio europee. "E' un tentativo di escalation", dice Putin. "Se queste armi verranno usate per colpire la Russia, la risposta sarà molto seria, per non dire devastante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vladimir putin putin trump missili tomahawl
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza