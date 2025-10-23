Se l'Ucraina userà missili Tomahawk o armi a lungo raggio contro la Russia, la risposta di Mosca sarà "devastante". E' la minaccia di Vladimir Putin che risponde alle domande sull'eventuale fornitura di armi a lungo raggio a Kiev. Il presidente russo viene interpellato sull'ipotesi che gli Stati Uniti consegnino i missili Tomahawk all'Ucraina e sulle ultime dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto riferimento ad armi a lungo raggio europee. "E' un tentativo di escalation", dice Putin. "Se queste armi verranno usate per colpire la Russia, la risposta sarà molto seria, per non dire devastante".