Oltre 5 miliardi di dollari spesi in munizioni solo nei primi due giorni di guerra contro l'Iran. E' questo il conto presentato dal Pentagono, messo nero su bianco in una valutazione fornita dalla Difesa Usa al Congresso lunedì scorso. Una somma enorme, hanno spiegato alla Cnn due fonti a conoscenza del documento, che ha messo in allarme Capitol Hill.

Troppo rapido infatti per il Congresso il modo in cui il Dipartimento della Difesa statunitense starebbe 'bruciando' sistemi d'arma avanzati - tra cui munizioni guidate di precisione a lungo raggio - ampiamente utilizzate, spiega ancora Cnn, nei primissimi giorni di guerra.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, aggiunge l'emittente americana, stanno inoltre impiegando un numero significativo di munizioni per la difesa aerea per abbattere missili balistici e droni iraniani in arrivo, di cui Teheran possiede "un'enorme scorta", ha affermato il senatore democratico dell'Arizona Mark Kelly.

A fronte dell'allarme dovuto al maxi conto, Kelly ha spiegato che i senatori continueranno a chiedere a porte chiuse ai relatori il costo giornaliero del conflitto per gli Stati Uniti.

Diverse fonti del Congresso hanno quindi riferito alla Cnn che la guerra in corso implica che l'amministrazione dovrà presto chiedere al Congresso finanziamenti supplementari per produrre più munizioni. "Questa è la prossima grande battaglia", ha affermato un assistente.

Gli Stati Uniti finora hanno colpito oltre 5mila obiettivi nel corso della guerra iniziata 11 giorni fa, ha spiegato il capo degli Stati maggiori riuniti degli Stati Uniti, il generale dell'aeronautica Dan Caine, fornendo un aggiornamento operativo sull'offensiva contro l'Iran.

Gli Stati Uniti - ha affermato - hanno affondato più di 50 navi iraniane, rispetto alle oltre 30 di giovedì scorso, "utilizzando una combinazione di artiglieria, caccia, bombardieri e missili lanciati dal mare".

Caine ha ribadito che gli Stati Uniti hanno compiuto "progressi significativi" nella riduzione del numero di attacchi missilistici e con droni dall'Iran, con gli attacchi con missili balistici in calo del 90% e gli attacchi con droni in calo dell'83% dal primo giorno di guerra, il 28 febbraio.