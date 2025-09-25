circle x black
Cerca nel sito
 

"Questo utente potrebbe essere un terrorista Antifa", l'avviso su Threads che agita i social

Da oggi il disclaimer che segnala alcuni interventi sul social di Meta

Alcuni dei post segnalati su Threads
Alcuni dei post segnalati su Threads
25 settembre 2025 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo utente è sospettato di far parte di un'organizzazione terroristica chiamata Antifa. Per favore segnala ogni comportamento sospetto". E' l'avviso che da oggi, giovedì 25 settembre, è iniziato a comparire sotto alcuni post sul social di Meta 'Threads'.

La decisione del gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg è scattata - senza preavviso - dopo che martedì scorso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo che indica il movimento 'Antifa' come un'"organizzazione terroristica interna".

Tuttavia il disclaimer appare sotto post scritti in diverse lingue, italiano compreso, e finanche sotto la citazione della XII Disposizione transitoria e finale della nostra Costituzione. Ad Alessio B. è infatti bastato scrivere "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista" per vedersi additare come sospetto terrorista.

antif

Una policy quella di Meta che ha allarmato gli utenti.

post antifa

E in risposta si è già scatenata una piccola rivolta social con un numero crescente di utenti che si è "autodenunciato" come "fieramente antifascista" o postando frasi del tutto innocue come "W l'Italia antifascista" per veder comparire, e in un certo qual modo sfidare, il disclaimer targato Meta

anti

.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
social media Threads Meta antifascisti Antifa
Vedi anche
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza