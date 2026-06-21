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Re Carlo pubblicherà la sua dichiarazione dei redditi: è il primo sovrano a farlo

Buckingham Palace annuncia che il sovrano la renderà pubblica su sua precisa richiesta

Re Carlo - Afp
Re Carlo - Afp
21 giugno 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Re Carlo pubblicherà la sua dichiarazione fiscale, diventando il primo sovrano a farlo. Buckingham Palace parla di un passo "voluto esplicitamente dal Re" per rafforzare la trasparenza della monarchia, tema tornato centrale dopo i recenti scandali legati all’ex principe Andrew.

Prima di diventare re già pubblicava la sua dichiarazione dei redditi

Pur essendo esentati da diverse imposte, i reali versano volontariamente alcune tasse da anni e Carlo, già prima dell'ascesa al trono, rendeva pubblici i propri redditi. La nota del Palazzo sottolinea l'obiettivo di "spiegare con chiarezza le finanze reali" e di continuare un percorso di modernizzazione "nel rispetto del contesto storico e costituzionale".

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