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Caos nei cieli del Regno Unito, oggi cancellati già altri 177 voli

A causa di un guasto tecnico. Disagi soprattutto a Heathrow. Martedì annullati 1.000 voli

Aeroporto di Heathrow - (Afp)
Aeroporto di Heathrow - (Afp)
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09 settembre 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono 177 i voli previsti da e per gli aeroporti del Regno Unito già cancellati nella giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Lo riferisce Flightradar24, sito specializzato nel monitoraggio del traffico aereo. "Mercoledì sono stati cancellati finora 177 voli, quasi tutti presso l’aeroporto di Londra-Heathrow", ha scritto Flightradar24 su X.

Un totale di 1.055 voli sono stati cancellati martedì a causa di quello che il servizio di controllo del traffico aereo locale (Nats) ha definito un problema tecnico.

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