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Rubio a Roma, incontrerà Papa Leone XIV: Vaticano ufficializza

Il Pontefice riceverà il segretario di Stato americano il 7 maggio alle 11.30 nel Palazzo Apostolico

Marco Rubio - (Afp)
Marco Rubio - (Afp)
04 maggio 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Vaticano conferma ufficialmente che il Papa il 7 maggio - alle 11.30 - riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio nel Palazzo Apostolico .

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Rubio arriverà in Italia giovedì per una visita di due giorni. L’incontro con il Pontefice, primo faccia a faccia tra Leone XIV e un esponente dell’amministrazione statunitense da quasi un anno, avviene in un contesto di crescente attenzione internazionale attorno a Leone XIV, primo Papa americano.

Il Pontefice ha recentemente espresso posizioni critiche sulla guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e sulle politiche migratorie dell’amministrazione del presidente Donald Trump, che lo ha attaccato pubblicamente.

Rubio aveva già incontrato il Papa nel maggio 2025 insieme al vicepresidente JD Vance, in occasione della messa di inizio pontificato in piazza San Pietro.

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