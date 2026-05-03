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Rubio atteso a Roma, vedrà Papa Leone

Il segretario di Stato americano sarà in Italia il 7 maggio per una visita di due giorni

Marco Rubio - (Afp)
Marco Rubio - (Afp)
03 maggio 2026 | 09.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il segretario di Stato americano Marco Rubio si recherà in Italia giovedì 7 maggio per una visita di due giorni durante la quale è previsto anche un incontro con Papa Leone XIV. Lo riferisce una fonte vaticana a Reuters, rilanciata da Newsmax.

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L’incontro, che rappresenterebbe il primo faccia a faccia tra il Pontefice e un esponente dell’amministrazione statunitense da quasi un anno, avviene in un contesto di crescente attenzione internazionale attorno a Leone XIV, primo Papa americano.

Il Pontefice ha recentemente espresso posizioni critiche sulla guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e sulle politiche migratorie dell’amministrazione del presidente Donald Trump, che lo ha attaccato pubblicamente. Rubio aveva già incontrato il Papa nel maggio 2025 insieme al vicepresidente JD Vance, in occasione della messa di inizio pontificato in piazza San Pietro.

Riproduzione riservata
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