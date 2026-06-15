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Mondiali, oggi Spagna-Capo Verde - Diretta

La nazionale del ct De La Fuente all'esordio nel gruppo H

Ferran Torres - IPA
Ferran Torres - IPA
15 giugno 2026 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio ai Mondiali 2026 per la Spagna. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale iberica sfida Capo Verde - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone H, completato da Uruguay e Arabia Saudita, nella Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta alle 18 ora italiana.

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Dove vedere Spagna-Capo Verde? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv.

Nel gruppo H ci sono anche Arabia Saudita e Uruguay, in campo a mezzanotte.

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