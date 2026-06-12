"Nessun nemico può fermare la crescita e la prosperità della nostra patria"

Dmitry Medvedev celebra la festa nazionale russa con una nuova provocazione. In un video postato su X, il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione è ripreso mentre infila in un tritacarte le foto del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del premier britannico Keir Starmer.

No enemy can stop our homeland’s growth and prosperity.

Happy Russia Day! pic.twitter.com/xkMymKg3Ui — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 12, 2026

Quindi Medvedev scrive: "Nessun nemico può fermare la crescita e la prosperità della nostra patria. Buona Festa della Russia!".