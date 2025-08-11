circle x black
Cerca nel sito
 

Sacerdote italiano bloccato a Tel Aviv con decreto espulsione, Tajani chiama ambasciata

Don Nandino Capovilla bloccato oggi in entrata in Israele all’aeroporto, era in viaggio assieme a un gruppo di pellegrini cristiani in arrivo da Roma e da Venezia

Polizia all'aeroporto di Tel Aviv - Fotograma /Ipa
Polizia all'aeroporto di Tel Aviv - Fotograma /Ipa
11 agosto 2025 | 19.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv sta seguendo il caso del sacerdote italiano don Nandino Capovilla bloccato oggi in entrata in Israele all’aeroporto di Tel Aviv e fatto oggetto di un decreto di espulsione.

Don Capovilla, sacerdote di Pax Christi, era in viaggio per la Terrasanta assieme a un gruppo di pellegrini cristiani in arrivo da Roma e da Venezia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto ai diplomatici dell’ambasciata d’Italia di seguire il caso con le autorità israeliane, si legge in una nota della Farnesina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
israele sacerdote italiano bloccato a tel aviv sacerdote italiano espulso israele don nandino capovilla antonio tajani
Vedi anche
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza