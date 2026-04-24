Sanchez all'Ue: estendere Next Generation Eu e discutere di patto stabilità per l'energia

Il premier spagnolo Pedo Sanchez propone all'Ue di estendere i fondi Next Generation Eu per l'elettrificazione e di discutere il patto di stabilità, suggerendo una tassa straordinaria sui maxiprofitti energetici.

Nell'Unione Europea "servono più risorse per l'elettrificazione", quindi bisognerebbe "valutare la possibilità di estendere i fondi Ue di Next Generation Eu", per destinarli alla "trasformazione energetica dell'Ue. Dobbiamo elettrificare l'Europa". Lo dice il premier spagnolo Pedro Sanchez, a Nicosia a margine del Consiglio Europeo informale. Secondo Sanchez, allo stesso fine occorre anche "aprire un dibattito sulle regole di bilancio".

L'Ue, aggiunge Sanchez, deve "sganciarsi dai combustibili fossili", per "scommettere sul solare, l'idroelettrico e l'eolico". La risposta dell'Ue deve essere "più ambiziosa", continua, ricordando che "ci sono grandi imprese che beneficiano dei rialzi del greggio", dunque occorrerebbe "un'imposta straordinaria" a carico delle medesime per "finanziare" la risposta immediata alla crisi energetica scatenata dalla guerra sferrata contro l'Iran da Usa e Israele, conclude.