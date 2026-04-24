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Sanchez all'Ue: estendere Next Generation Eu e discutere di patto stabilità per l'energia

Il premier spagnolo Pedo Sanchez propone all'Ue di estendere i fondi Next Generation Eu per l'elettrificazione e di discutere il patto di stabilità, suggerendo una tassa straordinaria sui maxiprofitti energetici.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez. - Fotogramma/Ipa
Il premier spagnolo Pedro Sanchez. - Fotogramma/Ipa
24 aprile 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
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Nell'Unione Europea "servono più risorse per l'elettrificazione", quindi bisognerebbe "valutare la possibilità di estendere i fondi Ue di Next Generation Eu", per destinarli alla "trasformazione energetica dell'Ue. Dobbiamo elettrificare l'Europa". Lo dice il premier spagnolo Pedro Sanchez, a Nicosia a margine del Consiglio Europeo informale. Secondo Sanchez, allo stesso fine occorre anche "aprire un dibattito sulle regole di bilancio".

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L'Ue, aggiunge Sanchez, deve "sganciarsi dai combustibili fossili", per "scommettere sul solare, l'idroelettrico e l'eolico". La risposta dell'Ue deve essere "più ambiziosa", continua, ricordando che "ci sono grandi imprese che beneficiano dei rialzi del greggio", dunque occorrerebbe "un'imposta straordinaria" a carico delle medesime per "finanziare" la risposta immediata alla crisi energetica scatenata dalla guerra sferrata contro l'Iran da Usa e Israele, conclude.

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Pedro Sanchez Next Generation Eu patto stabilità Ue energia
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