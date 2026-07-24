Sanzioni Cina: l'Ue valuta la stretta sui beni dual use

La Commissione Europea sta "analizzando" le sanzioni imposte dalla Cina a 14 società dell'Ue, restringendone l'accesso a beni a duplice uso, civile e militare, come risposta al ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che colpisce, tra l'altro, 14 società cinesi e di Hong Kong.

"Stiamo analizzando le misure - dice la portavoce capo dell'esecutivo comunitario Paula Pinho, durante il briefing con la stampa a Bruxelles - siamo in contatto con gli Stati membri per capire le conseguenze. Cercheremo chiarimenti con le controparti in Cina, per capire esattamente che cosa è in gioco", conclude.