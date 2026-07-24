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Sanzioni Cina: l'Ue valuta la stretta sui beni dual use

L'Ue analizza le sanzioni cinesi contro aziende europee sui beni dual use, in risposta al ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'Ucraina, che colpisce anche società cinesi.

Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, a Bruxelles. - Foto Adnkronos
Palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea, a Bruxelles. - Foto Adnkronos
24 luglio 2026 | 12.47
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

La Commissione Europea sta "analizzando" le sanzioni imposte dalla Cina a 14 società dell'Ue, restringendone l'accesso a beni a duplice uso, civile e militare, come risposta al ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che colpisce, tra l'altro, 14 società cinesi e di Hong Kong.

"Stiamo analizzando le misure - dice la portavoce capo dell'esecutivo comunitario Paula Pinho, durante il briefing con la stampa a Bruxelles - siamo in contatto con gli Stati membri per capire le conseguenze. Cercheremo chiarimenti con le controparti in Cina, per capire esattamente che cosa è in gioco", conclude.

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Ucraina Russia Cina Ue sanzioni Cina Ue beni dual use
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