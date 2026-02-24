circle x black
Scandali e colpo al Louvre, si dimette la direttrice del museo

La presidenza francese in una nota ha espresso apprezzamento per "l'atto di responsabilità" di Laurence des Cars

Museo del Louvre - Fotogramma /Ipa
Museo del Louvre - Fotogramma /Ipa
24 febbraio 2026 | 18.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, dopo gli scandali - tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre - che hanno travolto il celebre museo parigino. Lo ha reso noto l'Eliseo, precisando che il presidente, Emmanuel Macron, ha accettato le dimissioni.

La presidenza francese in una nota ha espresso apprezzamento per "l'atto di responsabilità" di des Cars "in un momento in cui il più grande museo del mondo ha bisogno di essere pacificato e di un nuovo forte impulso per portare avanti importanti progetti di sicurezza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Louvre furto louvre louvre furto Laurence des Cars
