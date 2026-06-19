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Scontro tra due treni a nord di Londra, soccorsi in azione: "Morto il macchinista, undici feriti gravi"

Secondo quanto riferito dal British Transport Police l'impatto è avvenuto a Bedford tra due convogli della East Midlands Railway. Starmer: "Vicino alla famiglia della vittima"

Prime immagini dello scontro tra i treni
Prime immagini dello scontro tra i treni
19 giugno 2026 | 20.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Morto il macchinista e undici feriti molto gravi. E' il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni, avvenuto oggi, venerdì 19 giugno, nell'area di Bedford, a una novantina di chilometri dalla città di Londra come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli della East Midlands Railway. Agli undici gravi si aggiungono i ventidue con ferite serie e cinquantasei lievi.

Le autorità britanniche hanno dichiarato un "major incident" e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria insieme alla polizia del Bedfordshire, ai vigili del fuoco e ai servizi di emergenza sanitaria. Il vicecapo della British Transport Police, Stuart Cundy, ha parlato di una risposta d'emergenza "significativa" in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando "a ritmo serrato" per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona, in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte.

Starmer: "Vicino alla famiglia della vittima"

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito "estremamente preoccupanti" le notizie sullo scontro tra due treni passeggeri nei pressi di Bedford. "Il mio pensiero va alla famiglia della persona che purtroppo ha perso la vita e a coloro che sono rimasti gravemente feriti", ha scritto in un post su X, esprimendo gratitudine ai servizi di emergenza "per la loro risposta pronta a questo tragico incidente".

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incidente ferroviario incidente ferroviario londra scontro tra due treni londra scontro tra due treni inghilterra
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