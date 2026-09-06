Anche in Gran Bretagna arriva la stretta sul codice della strada con i primi sequestri dei mezzi 'pizzicati' a superare i limiti di velocità. E a Southend, nell'Essex, la polizia confisca una Lamborghini Huracan lanciata dal guidatore a più del doppio del limite consentito. La supercar, del valore stimato in Uk di 238.195 sterline (circa 232.620 euro) a seconda del modello, è così finita in deposito dopo una segnalazione per guida pericolosa.

Il veicolo - spiega il Guardian - è stato sequestrato ai sensi dell'articolo 59 del Police Reform Act, "rafforzato all'inizio di quest'anno per consentire alla polizia di confiscare immediatamente un veicolo che causi – o possa causare – allarme, disagio o fastidio al pubblico".

"La guida pericolosa può rappresentare un pericolo per gli altri utenti della strada e causare disagi ai residenti", ha dichiarato un portavoce delle forze dell'ordine al quotidiano, aggiungendo: "La sicurezza delle nostre comunità sarà sempre la nostra priorità e agiremo contro coloro che mettono a rischio l'incolumità altrui".

Secondo la nuova legge, si legge ancora, gli agenti possono scegliere di emettere un avvertimento a loro discrezione o fermare e sequestrare i veicoli, o ancora di entrare nei locali in cui ritengono che il veicolo sia custodito e di "usare la forza ragionevole ove necessario". Sgommate e 'drifting' in luoghi pubblici, gare in zone residenziali e ripetute accelerazioni "che causano disturbo" sono tutti motivi per cui i veicoli possono essere sequestrati, ha affermato ancora il portavoce della polizia dell'Essex.

Solo lo scorso anno la polizia metropolitana di Londra ha sequestrato 72 auto di lusso per un valore di oltre 6 milioni di sterline nell'ambito di un'operazione contro la guida pericolosa, annota ancora il Guardian.