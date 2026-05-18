circle x black
Cerca nel sito
 

Siria: l'Ue rinnova le sanzioni anti-Assad, ma accorcia la lista nera

L'Ue rinnova le sanzioni mirate contro individui legati ad Assad in Siria fino al 2027, accorciando la black list per sostenere la transizione.

Bashar al Assad, oggi in esilio, insieme ad Ali Khamenei, ucciso quest'anno, nel 2008 Fotogramma/Ipa
Bashar al Assad, oggi in esilio, insieme ad Ali Khamenei, ucciso quest'anno, nel 2008 Fotogramma/Ipa
18 maggio 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Ue ha deciso oggi di rinnovare fino al primo giugno 2027 le misure restrittive dell'Unione nei confronti di individui ed entità legati all'ex regime di Bashar al-Assad in Siria. Parallelamente, il Consiglio ha depennato sette entità dall'elenco delle sanzioni, tra cui i Ministeri della Difesa e dell'Interno. Nel maggio 2025, tutte le sanzioni economiche contro la Siria sono state revocate al fine di sostenere la transizione del Paese, la ripresa socio-economica e la ricostruzione.

CTA

Allo stesso tempo, l'Ue ha mantenuto misure restrittive mirate contro individui ed entità legate al precedente regime di al-Assad, nonché sanzioni basate su motivi di sicurezza. L'Ue ritiene che le reti legate al precedente regime di al-Assad "continuino a esercitare influenza" e che mettano a repentaglio il processo di transizione.

I soggetti designati sono soggetti al congelamento dei beni e ai cittadini e alle imprese dell'Ue è vietato mettere a loro disposizione fondi. Gli individui sono inoltre soggetti a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare attraverso gli Stati membri dell'Ue.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Siria Ue Ue Siria sanzioni Ue Bashar al Assad
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza