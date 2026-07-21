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Social, Francia vieta accesso agli under 15: è la prima in Europa

L'obiettivo è tutelare la salute di bambini e adolescenti

Emmanuel Macron - Ipa/Fotogramma
Emmanuel Macron - Ipa/Fotogramma
21 luglio 2026 | 21.02
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Il Parlamento francese ha approvato oggi in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa, che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti.

Dopo il voto del Senato nel pomeriggio, l'Assemblea Nazionale ha approvato la riforma, con 279 voti favorevoli e 81 contrari. Questa riforma, promessa di Emmanuel Macron e misura di punta del suo ultimo mandato, obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, un tema molto dibattuto. La legge prevede anche il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori.

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social under 15 Francia social francia social vietati francia
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