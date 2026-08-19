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Trovata morta l'influencer Sonia Bellina, il corpo bruciato era in una vigna: fermati due uomini

Le analisi del Dna hanno confermato l'identità della giovane, seguita soprattutto su TikTok: indagini in corso per risalire al movente del delitto

Sonia Bellina - (Instagram)
Sonia Bellina - (Instagram)
19 agosto 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo scorso 12 agosto era stato rinvenuto in una vigna a Saint-Gilles, nel sud della Francia, un corpo carbonizzato. Solo qualche ora fa i risultati del Dna hanno confermato che si tratta di Sonia Bellina, influencer francese di 29 anni. La conferma è arrivata dalla Procura di Nîmes, che ha anche reso noto di aver fermato oggi due uomini, sospettati nel coinvolgimento del decesso della giovane. Ma facciamo un passo indietro.

La scorsa settimana un agricoltore ha allertato le forze dell'ordine affermando di aver notato un cadavere tra i filari di una vigna a Saint-Gilles, parzialmente carbonizzato e quindi irriconoscibile. L'autopsia eseguita il giorno successivo non aveva consentito di stabilire l'identità della vittima, così per averne certezza è stato necessario attendere gli accertamenti genetici, per i quali quel corpo è di Sonia Bellina.

La 29enne, molto seguita sui social network, in particolare su TikTok, era scomparsa nella notte tra il 10 e l'11 agosto, e la famiglia aveva lanciato un appello affinché chi sapesse qualcosa si facesse avanti.

Per quanto riguarda i due uomini fermati, gli inquirenti hanno fatto sapere che il provvedimento è stato adottato sulla base di elementi che fanno ipotizzare un loro coinvolgimento. Due gli elementi che avrebbero attirato la loro attenzione: un'auto sospetta segnalata la sera della scomparsa della ragazza e un appuntamento a cui lei si sarebbe dovuta presentare. Secondo quanto riferito dalla sorella maggiore, la giovane era uscita di casa per incontrare una persona che frequentava. Non aveva portato con sé la borsa, ma soltanto il telefono cellulare. Le indagini continuano.

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Tag
sonia bellina omicidio sonia bellina influencer tiktok
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