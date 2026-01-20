circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente ferroviario Spagna, il dramma di Cristina: a 6 anni unica sopravvissuta della sua famiglia

Era andata con i genitori e il fratello a vedere il Real Madrid. E' stata trovata dai soccorritori mentre vagava da sola sui binari tra le lamiere dopo essere sbalzata fuori a causa del violento impatto tra i treni

L'incidente in Spagna (Afp)
L'incidente in Spagna (Afp)
20 gennaio 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è un dramma nel dramma nell'incidente ferroviario che in Spagna è costato la vita ad almeno 41 persone. E' quello di Cristina, una bambina di sei anni trovata dai soccorritori mentre vagava da sola sui binari tra le lamiere dopo essere sbalzata fuori a causa del violento impatto tra i treni. Come racconta El Paìs, la bambina è l'unica sopravvissuta della sua famiglia, con la quale viaggiava sul treno Alvia diretto a Huelba coinvolto nello schianto.

Come ha confermato il municipio di Aljaraque, dove la famiglia Zamorano Alvarez viveva, nell'incidente hanno perso la vita i genitori di Cristina, José e Cristina, suo fratello Pepe e suo cugino. Il sindaco di Punta Umbría José Carlos Hernández, dove i genitori di Cristina gestivano un negozio di abbigliamento per bambini, ha detto che ''erano tutti molto amati''.

I cinque familiari avevano deciso di recarsi nella capitale spagnola per assistere a una partita del Real Madrid, la squadra per cui tifavano. Dopo la partita contro il Levante, sono tornati alla stazione per prendere il treno di ritorno. La famiglia aveva condiviso sui social la foto dei bambini gioiosi per la vittoria del Real Madrid. La bambina è stata immediatamente trasportata all'ospedale Reina Sofía di Cordova, dove inizialmente si pensava fosse stato ricoverato anche il fratello, ma la notizia è stata poi smentita.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spagna incidente spagna incidente treno spagna incidente ferroviario spagna dramma cristina andalusia incidente ferroviario
Vedi anche
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza