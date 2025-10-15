circle x black
Cerca nel sito
 

Spagna, nella notte 'Tanti auguri a te' in loop per 5 ore: intervengono i Vigili del fuoco - Video

È accaduto nella frazione di Javalí Viejo, nel comune di Murcia

L'intervento dei vigili del fuoco - Instagram / @bomberosmurcia
L'intervento dei vigili del fuoco - Instagram / @bomberosmurcia
15 ottobre 2025 | 19.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Notte surreale in Spagna dove i vigili del fuoco devono intervenire per mettere a tacere la canzone 'Tanti auguri a te' diffusa per 5 ore dagli altoparlanti di una scuola di Javalí Viejo, nel comune di Murcia.

Intorno alle 23 l'impianto audio di una scuola va in tilt e da un altoparlante inizia a risuonare la celebre melodia di compleanno. Una, due, cinque, cento volte. Va avanti ancora e ancora, non si ferma, in piena notte. Gli abitanti della zona non riescono a dormire e chiamano i Vigili del Fuoco. La squadra arriva alle 4.30 del mattino, 5 ore e mezzo dopo l'inizio della musica. Una notte da film horror.

Nel video diffuso dai Vigili del Fuoco spagnoli, si vedono i pompieri muoversi con le torce nel buio del cortile della scuola mentre in sottofondo continua a sentirsi 'Tanti auguri a te'. "Non volevamo rovinare il compleanno a nessuno, ma... non era proprio il momento. I vicini non ce la facevano più!", hanno scritto sui social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spagna compleanno spagna tanti auguri scuola spagna tanti auguri a te
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza