Notte surreale in Spagna dove i vigili del fuoco devono intervenire per mettere a tacere la canzone 'Tanti auguri a te' diffusa per 5 ore dagli altoparlanti di una scuola di Javalí Viejo, nel comune di Murcia.

Intorno alle 23 l'impianto audio di una scuola va in tilt e da un altoparlante inizia a risuonare la celebre melodia di compleanno. Una, due, cinque, cento volte. Va avanti ancora e ancora, non si ferma, in piena notte. Gli abitanti della zona non riescono a dormire e chiamano i Vigili del Fuoco. La squadra arriva alle 4.30 del mattino, 5 ore e mezzo dopo l'inizio della musica. Una notte da film horror.

Nel video diffuso dai Vigili del Fuoco spagnoli, si vedono i pompieri muoversi con le torce nel buio del cortile della scuola mentre in sottofondo continua a sentirsi 'Tanti auguri a te'. "Non volevamo rovinare il compleanno a nessuno, ma... non era proprio il momento. I vicini non ce la facevano più!", hanno scritto sui social.