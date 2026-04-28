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Uomo armato spara nel centro di Atene, almeno 5 feriti

Il sospettato ha 89 anni, avrebbe sparato prima contro un ufficio di previdenza sociale e poi alla Corte d'Appello della capitale greca

Polizia Atene - Ipa
Polizia Atene - Ipa
28 aprile 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sparatoria oggi nel centro di Atene, dove un uomo armato ha aperto il fuoco in due punti della città ferendo almeno cinque persone. Presi di mira la sede del Fondo nazionale di previdenza sociale e al primo piano della Corte d'Appello. L'uomo si è dato alla fuga, la polizia ha diffuso una fotografia del sospettato e ha lanciato una vasta operazione di sicurezza per catturarlo.

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Il sospettato

Secondo i media locali il sospettato è un uomo di 89 anni che si è dato alla fuga. L'attentatore, armato di fucile, ha inizialmente aperto il fuoco contro un ufficio della previdenza sociale nel centro della capitale greca, ferendo un impiegato alle gambe. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Alexandros Varveris, capo del Fondo nazionale di previdenza sociale, ha dichiarato che l'uomo armato si è recato al quarto piano degli uffici del fondo, nel quartiere di Kerameikos, nel centro di Atene, e ha aperto il fuoco dopo aver intimato a un dipendente di "abbassarsi". "È entrato, è salito al quarto piano, ha alzato il fucile, ha detto a un dipendente di abbassarsi e ne ha colpito un altro", ha raccontato Varveris alla radio Ert.

Secondo quanto riferito dalla polizia, lo stesso uomo è sospettato di aver poi aperto il fuoco al piano terra della Corte d'Appello di Atene, nel quartiere di Ampelokipoi, ferendo diverse persone. Secondo quanto riportato dai media locali, l'uomo armato avrebbe gettato a terra delle buste contenenti documenti dopo aver aperto il fuoco contro il tribunale, affermando che quello era il motivo del suo gesto.

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