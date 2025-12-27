circle x black
Cerca nel sito
 

Taiwan, terremoto di magnitudo 6,7: avvertito anche su isole Giappone

Il sisma, che si è verificato 16:05 italiane nell'Nord-est dell'isola, è stato avvertito in oltre sei regioni, tra cui la capitale Taipei

Un sismografo
Un sismografo
27 dicembre 2025 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito oggi 27 dicembre 2025 il nord-est di Taiwan alle 23:05 locali (16:05 italiane), nella provincia di Yilan. Lo riporta l'emittente locale Tvbs citando l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha confermato che le forti scosse sono state avvertite in oltre sei regioni di Taiwan - tra cui la capitale Taipei - e su alcune isole giapponesi, tra cui Ishigaki e Iriomote.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Taiwan terremoto terremoto oggi taiwan taiwan news esteri news
Vedi anche
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza