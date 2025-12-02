circle x black
Cerca nel sito
 

Tajani: "Parole Cavo Dragone? Tempesta in un bicchiere d’acqua"

“Bisogna vedere bene le parole che ha detto in inglese"

Tajani:
02 dicembre 2025 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È una dichiarazione fatta al Financial Times, un’affermazione di fatto che ha creato più clamore rispetto al vero contenuto delle sue parole”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea di Alis, commentando le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. “Lui ha detto che dobbiamo avere una posizione attiva nel proteggere la Nato, l’Europa e l’Occidente da eventuali attacchi: mi sembra una tempesta in un bicchiere d’acqua”, ha chiosato.

Inoltre, “bisogna vedere bene le parole che ha detto in inglese, non la loro traduzione italiana” Insomma, “bisogna essere prudenti non ne farei un caso” perché una “difesa proattiva” è un modo di “prevenire gli attacchi” non significa invece “fare attacchi preventivi”, ha spiegato Tajani.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tajani Cavo Dragone Nato Europa Occidente
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza