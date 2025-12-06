circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, donne corrono la maratona senza velo: per gli organizzatori scatta il "procedimento penale"

Nella Repubblica Islamica vige l'obbligo per le donne di indossare il velo in pubblico, ma il tema divide la classe politica

Una donna sistema l'Hijab a Teheran - Ipa
Una donna sistema l'Hijab a Teheran - Ipa
06 dicembre 2025 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Indecenza". È questa l'accusa mossa dalle autorità iraniane agli organizzatori di una maratona a cui, stando a immagini diffuse sui social media, hanno partecipato anche donne che non indossavano il velo. Secondo i media iraniani, sono stati più di 5.000 i partecipanti alla maratona di Kish organizzata ieri mattina, con diverse gare riservate alle donne.

Nella Repubblica Islamica vige l'obbligo per le donne di indossare il velo in pubblico. "È stato indecente il modo in cui si è svolto l'evento", ritengono dalla Procura di Kish, secondo l'agenzia Mizan. Ed è stato avviato un "procedimento penale" nei confronti degli organizzatori, precisa l'agenzia sollecitando misure "incisive, deterrenti e intransigenti". L'agenzia Tasnim critica "l'assenza totale di controllo e il mancato rispetto del codice di abbigliamento da parte di un numero significativo di partecipanti".

Il velo divide la classe politica in Iran, dove non mancano donne che scelgono di non indossarlo, soprattutto nella capitale Teheran. Per il presidente Massoud Pezeshkian non si può costringere nessuno a portare l'hijab. Nei giorni scorsi più della metà dei deputati ha accusato i giudici di non far rispettare la legge. Il capo della magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha chiesto un approccio più rigoroso. Nell'ultimo mese sono stati chiusi diversi locali e ristoranti per il mancato rispetto dell'obbligo del velo, ma ci sono anche stati concerti e altri eventi che hanno accolto donne che non indossavano il velo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Iran hijab hijab iran hijab iran news teheran
Vedi anche
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza