circle x black
Cerca nel sito
 

TikTok, accordo su cessione ramo Usa. Trump: "Felice di averla salvata". E ringrazia Xi

TikTok ha annunciato l'intesa per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi

TikTok (Fotogramma/Ipa)
TikTok (Fotogramma/Ipa)
23 gennaio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump celebra l'accordo su TikTok, che ha annunciato l'intesa per la cessione delle sue attività negli Stati Uniti a investitori non cinesi. In un post su Truth, il presidente americano ha scritto: "Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok! Ora sarà di proprietà di un gruppo di grandi patrioti e investitori americani, il più grande al mondo, e sarà una voce importante". "Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi - ha aggiunto - per aver lavorato con noi e aver approvato l'accordo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
TikTok cessione accordo Trump
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza