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Italia-Usa, l'ambasciatore Fertitta: "Meloni ha fatto un lavoro eccellente"

L'intervista a Sky Tg24: "Rutte? Accordo bilaterale con l’Italia da decenni"

Tlman Fertitta - Fotogramma /Ipa
Tlman Fertitta - Fotogramma /Ipa
24 giugno 2026 | 18.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Penso che il Primo Ministro Meloni abbia fatto un lavoro eccellente qui in Italia per quasi cinque anni. Ha portato l’Italia a diventare un leader mondiale e gode di grande rispetto. E penso che gli italiani siano molto intelligenti e continueranno a prendere le decisioni giuste nella loro leadership”. E' quanto ha detto l'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, secondo le anticipazioni dell'intervista rilasciata a Sky Tg24 che verrà mandata in onda questa sera alle 19.

“Posso confermare che abbiamo un accordo bilaterale con l’Italia da decenni, in base al quale ci sosteniamo a vicenda, e ho sempre visto entrambe le parti rispettare i propri impegni", ha poi aggiunto rispondendo ad una domanda dopo le dichiarazioni del segretario generale della Nato, Mark Rutte, secondo cui 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati da basi in Italia a supporto dell’operazione americana contro l’Iran.

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Italia Usa Tilman Fertitta giorgia meloni
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