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Tridico (M5s): "von der Leyen sulla luna, discorso deludente"

Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle (The Left) al Parlamento europeo - (Foto Adnkronos)
Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle (The Left) al Parlamento europeo - (Foto Adnkronos)
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16 settembre 2026 | 14.27
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

Oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "sembrava sulla luna anziché qui nel Parlamento europeo". Lo dichiara Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle (The Left) al Parlamento europeo, durante un punto stampa al termine del discorso annuale sullo Stato dell'Unione europea pronunciato dalla leader Ue: il suo settimo, anche se "sembrava il suo primo giorno", osserva l'eurodeputato, secondo cui in sintesi si è trattato di un "discorso estremamente deludente'.

Von der Leyen "ha descritto un'economia che funziona: al contrario, vediamo la deindustrializzazione in tutti i Paesi europei. Ogni giorno si perdono 500 lavori in industria, lavori di qualità", mentre "cresce la povertà, crescono le disuguaglianze e non si ha la possibilità di curarsi in tanti Paesi europei". Inoltre, prosegue Tridico, si stanno "sprecando soldi sul riarmo anziché sulla necessità degli italiani e degli europei" quali la casa, la lotta contro la povertà, il diritto alla salute.

Secondo l'europarlamentare M5s, tutto questo causa "l'emergere di partiti neonazisti": il tentativo, a suo dire, di von der Leyen di "continuare a inseguire la destra" implica alimentarne la crescita delle varietà estremiste e post-fasciste. "Noi siamo qui per rappresentare un'altra Europa, l'Europa sociale, l'Europa che conta, l'Europa che vogliono i cittadini che oggi si lamentano per il caro energia, per i prezzi della benzina che sono a 2,50 euro in Italia, così come in tanti altri paesi europei. Su questo, da von der Leyen non abbiamo sentito nulla", conclude.

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