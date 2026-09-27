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Trump, cena privata alla Casa Bianca con il capo di Anthropic Amodei: disgelo sull’AI?

La cena, che costituisce il primo incontro uno a uno tra i due, potrebbe rappresentare un segnale di un miglioramento dei rapporti dopo un periodo di numerose tensioni

Trump, cena privata alla Casa Bianca con il capo di Anthropic Amodei: disgelo sull’AI?
27 settembre 2026 | 23.11
Emmanuel Cazalè
LETTURA: 2 minuti

Cena privata alla Casa Bianca questa sera tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Ceo di Anthropic, Dario Amodei. E' quanto riferisce 'Axios'. La cena, che costituisce il primo incontro uno a uno tra i due, potrebbe rappresentare un segnale di un miglioramento dei rapporti tra Anthropic e l'amministrazione Trump, dopo un periodo di numerose tensioni. Trump e lo Speaker della Camera Mike Johnson prevedono di incontrare martedì i principali Ceo dell'intelligenza artificiale alla Casa Bianca, e questa cena amichevole, scrive 'Axios', "rappresenta un antipasto".

L'amministrazione Trump, ricorda il 'Wall Street Journal', è stata critica nei confronti di Anthropic e della sua spinta ad aumentare la supervisione dei modelli di Ia. L'incontro previsto alla Casa Bianca, rileva il quotidiano economico Usa, "arriva poche settimane dopo che Amodei ha chiesto alle principali aziende statunitensi di Ia di rallentare il ritmo dello sviluppo. L'incontro potrebbe rappresentare un'opportunità per la startup, che dovrebbe lanciare entro la fine di quest'anno una mega Ipo, di migliorare il suo rapporto con l'amministrazione Trump. I consiglieri di Trump sono stati critici nei confronti di Amodei, e il Pentagono all'inizio di quest'anno ha definito l'azienda un rischio per la sicurezza.

La Casa Bianca, a giugno, ha costretto la startup a chiudere l'accesso a due dei suoi modelli per motivi di sicurezza per due settimane e mezzo. Tom Brown, cofondatore di Anthropic e chief compute officer dell'azienda, è stato uno dei principali interlocutori per cercare di risolvere il contenzioso. Il Dipartimento della Difesa ha definito Anthropic un rischio per la sicurezza a febbrai - dopo che Anthropic si è opposta all'uso della sua Ia nelle armi autonome e nella sorveglianza - e ha vietato all'azienda di collaborare con il governo federale.

Un funzionario della Casa Bianca ha ribadito la visione di Trump secondo cui gli Stati Uniti devono rimanere la superpotenza preminente dell'Ia e che le macchine devono essere orientate a proteggere gli interessi e i consumatori americani. Alcuni Ceo del settore tecnologico si sono recentemente uniti a Trump la scorsa settimana durante una cena di stato con il leader cinese Xi Jinping, tra cui Elon Musk di SpaceX, Sam Altman di OpenAI e Sundar Pichai di Google. Amodei non ha partecipato.

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Trump Intelligenza Artificiale trump ai trump intelligenza artificiale trump amodei
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