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Trump, il Marocco gli dedica davvero un'autostrada: la conferma del re e la reazione del tycoon

La scorsa settimana il tycoon ha ringraziato il re per l'impresa

Trump - fotogramma/ipa
Trump - fotogramma/ipa
03 agosto 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Marocco ha effettivamente intitolato un’autostrada a Donald Trump. Dopo la promessa, ecco la conferma del re Mohammed VI, che in una lettera indirizzata al leader americano ha definito la scelta "un'espressione personale della mia alta stima".

L'arteria, lunga 1.055 chilometri, finora portava il nome 'Tiznit-Dakhla': si tratta di un’autostrada che collega il nord e il sud del Paese, attraversando anche il Sahara. La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi dallo stesso Trump, che sul social Truth aveva ringraziato il sovrano per il 'dono'. In quell'occasione, però, non era arrivata alcuna conferma ufficiale da parte delle autorità marocchine. A chiarire la vicenda è stata l'agenzia di stampa statale del Marocco, che ha pubblicato la lettera del re del 2 luglio.

Nel messaggio, Mohammed VI ha voluto sottolineare il ruolo svolto da Trump durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, ricordando il riconoscimento, nel 2020, della sovranità marocchina sul Sahara Occidentale. "Lo storico riconoscimento della sovranità del Marocco sul suo Sahara rimarrà per sempre impresso nella memoria dei marocchini, di generazione in generazione", scrive il sovrano, aggiungendo che le relazioni tra Rabat e Washington "non sono mai state così vigorose e fruttuose come durante i vostri due mandati presidenziali".

Nel post pubblicato su Truth, Trump ha condiviso anche un video della strada, il cui costo viene stimato in circa un miliardo di dollari, commentando: "Non vedo l'ora di percorrere un giorno, si spera presto, tutta questa grande autostrada!".

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