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Trump, l'ultima idea impossibile: vuole il suo volto sulla banconota da 250 dollari

L'iniziativa, promossa da due alti funzionari del Tesoro, avrebbe incontrato resistenze interne per motivi legali e procedurali, poiché la normativa attuale consente di raffigurare sulle banconote solo persone decedute

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
28 maggio 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una banconota da 250 dollari con il volto di Donald Trump. Alcuni funzionari dell'amministrazione del tycoon avrebbero esercitato pressioni per la realizzazione di una banconota da 250 dollari con il volto dello stesso presidente Usa, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni degli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti citate dal Washington Post, secondo cui l'iniziativa, promossa da due alti funzionari del Tesoro, avrebbe però incontrato resistenze interne per motivi legali e procedurali, poiché la normativa attuale consente di raffigurare sulle banconote solo persone decedute.

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Il progetto avrebbe incluso la preparazione di prototipi e bozze grafiche con il volto di Trump al centro della banconota, accompagnato da elementi simbolici come i colori della bandiera americana e riferimenti all'anniversario della fondazione degli Stati Uniti. La direttrice dell'ufficio responsabile della stampa, Patricia Solimene, sarebbe stata successivamente riassegnata dopo aver segnalato gli ostacoli normativi e i tempi necessari per l'eventuale realizzazione del nuovo biglietto.

Dal Dipartimento del Tesoro è stato precisato che l'ufficio competente "sta conducendo un'adeguata attività di pianificazione e verifica", sottolineando tuttavia che qualsiasi nuova emissione richiederebbe l'approvazione del Congresso. Secondo le stesse fonti, sarebbero inoltre in corso attività preliminari per la stampa di nuove banconote da 100 dollari con la firma di Trump, nell'ambito delle celebrazioni per 'America 250'.

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trump banconota 250 dollari usa news donald trump 250 dollari banconota trump
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