Trump contro Greta Thunberg, l'attivista risponde: "Gestione della rabbia? Ne soffre anche lei..."

L'ironica risposta dell'attivista svedese dopo l'attacco del tycoon

Greta Thunberg e Donald Trump - Fotogramma /Ipa
07 ottobre 2025 | 13.39
Redazione Adnkronos
Nuovo capitolo della saga Donald Trump vs Greta Thunberg. Dopo le parole pronunciate dal tycoon ieri alla Casa Bianca - quando ha definito l'attivista svedese "una piantagrane pazza" con "un problema di gestione della rabbia" che "dovrebbe farsi vedere da un medico" -, ecco infatti arrivare puntuale sui social la risposta ironica della 22enne, proprio all'indomani del rilascio dal carcere israeliano dopo l'arresto sulla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.

"Ho sentito - ha scritto l'attivista sui social - che ancora una volta Donald Trump ha espresso la sua lusinghiera opinione sul mio carattere, e ho apprezzato le sue preoccupazioni per la mia salute mentale". Per questo, continua Greta, "sarei lieta di ricevere qualsiasi consiglio lei possa dare per affrontare questi cosiddetti 'problemi di gestione della rabbia' dal momento che - a giudicare dal suo impressionante curriculum - anche lei sembra soffrirne".

