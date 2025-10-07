circle x black
Cerca nel sito
 

Nobel per la Fisica a Clarke, Devoret e Martinis per ricerca su meccanica quantistica

I tre studiosi sono stati premiati "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico"

L'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica 2025
L'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica 2025
07 ottobre 2025 | 12.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' nel segno della fisica quantistica la scelta della Reale Accademia Svedese delle Scienze che ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica 2025 al britannico John Clarke, al francese Michel H. Devoret e all'americano John M. Martinis. I tre studiosi - che condividono un legame con la University of California - sono stati premiati "per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico", secondo la nota ufficiale.

"La meccanica quantistica consente a una particella di attraversare una barriera, utilizzando un processo chiamato effetto tunnel", ricorda l'Accademia nel comunicato aggiungendo come una delle principali questioni della fisica è la dimensione massima di un sistema in grado di dimostrare effetti quantistici.

I vincitori di quest'anno hanno condotto esperimenti con un circuito elettrico in cui "hanno dimostrato sia l'effetto tunnel quantistico che i livelli di energia quantizzati in un sistema abbastanza grande da essere tenuto in mano", continua la dichiarazione. Quando sono coinvolte grandi quantità di particelle, gli effetti della meccanica quantistica diventano solitamente insignificanti ma gli esperimenti dei fisici hanno dimostrato "che le proprietà della meccanica quantistica possono essere concretizzate su scala macroscopica".

"È meraviglioso poter celebrare il modo in cui la meccanica quantistica, vecchia di un secolo, offre continuamente nuove sorprese. È anche estremamente utile, poiché la meccanica quantistica è il fondamento di tutta la tecnologia digitale", ha affermato Olle Eriksson, presidente del Comitato Nobel per la Fisica.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nobel fisica 2025 premio nobel fisica 2025 nobel fisica chi ha vinto clarke devoret martinis
Vedi anche
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza