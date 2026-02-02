Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah: "A quanto pare manderò i mei legali a fare causa contro questo povero, patetico, incapace, stupido""
"I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili". Così il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth in cui aggiunge che "la Cbs è fortunata a non avere più questa spazzatura".
Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah. "Sbagliando, Noah ha detto di me che Donald Trump e Bill Clinton sono stati sull'isola di Epstein. Sbagliato!!! Non posso parlare per Bill, ma io non sono mai stato a Epstein Island, né in nessun posto vicino e fino alla dichiarazione falsa e diffamatoria delle ultime ore non sono mai stato accusato di essere stato là, neanche dai Fake News Media", aggiunge nel post.
"Noah, un perdente totale, farebbe meglio a chiarire, a farlo in fretta - incalza - A quanto pare manderò i mei legali a fare causa contro questo povero, patetico, incapace, stupido". "Gli farò causa per molti dollari - conclude - Preparati Noah, mi divertirò con te!".