circle x black
Cerca nel sito
 

Trump contro i Grammy: "Inguardabili, io mai stato su isola Epstein"

Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah: "A quanto pare manderò i mei legali a fare causa contro questo povero, patetico, incapace, stupido""

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
02 febbraio 2026 | 08.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili". Così il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth in cui aggiunge che "la Cbs è fortunata a non avere più questa spazzatura".

Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah. "Sbagliando, Noah ha detto di me che Donald Trump e Bill Clinton sono stati sull'isola di Epstein. Sbagliato!!! Non posso parlare per Bill, ma io non sono mai stato a Epstein Island, né in nessun posto vicino e fino alla dichiarazione falsa e diffamatoria delle ultime ore non sono mai stato accusato di essere stato là, neanche dai Fake News Media", aggiunge nel post.

"Noah, un perdente totale, farebbe meglio a chiarire, a farlo in fretta - incalza - A quanto pare manderò i mei legali a fare causa contro questo povero, patetico, incapace, stupido". "Gli farò causa per molti dollari - conclude - Preparati Noah, mi divertirò con te!".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
grammy 2026 grammy 2026 trump grammy 2026 trevor noah grammy 2026 trump trevor noah
Vedi anche
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza