Trump e il biglietto consegnato da Rubio, il retroscena

Il presidente ha ricevuto una nota in cui si affermava che un accordo per Gaza era "molto vicino" e si chiedeva la sua approvazione per un annuncio sui social

Marco Rubio e Donald Trump (Afp)
09 ottobre 2025 | 03.21
Redazione Adnkronos
Mercoledì, durante una riunione alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto una nota in cui si affermava che un accordo per Gaza era "molto vicino" e si chiedeva la sua approvazione per un annuncio sui social media. "Molto vicino", si leggeva nella nota consegnata a Trump dal segretario di Stato Marco Rubio, vista da un fotografo presente nella stanza. "Abbiamo bisogno che tu approvi presto un post su Truth Social così potrai annunciare l'accordo per primo". Lo ha riportato Ap pubblicando il foglio della nota passata da Rubio con scritto in cima 'molto vicino'. Il presidente ha risposto ok e poi ha chiuso la tavola rotonda.

