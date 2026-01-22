circle x black
Trump e la pazza idea, 1 milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia

Lo scenario delineato dal Daily Mail si inserisce nel quadro caratterizzato dall’accelerazione diplomatica delle ultime 24 ore

Donald Trump - (Afp)
22 gennaio 2026 | 11.11
Redazione Adnkronos
Un milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia. È l’idea che Donald Trump non abbandona pur di ottenere l’annessione dell’isola artica agli Stati Uniti. Il presidente americano, secondo il Daily Mail, valuta l’opportunità di versare 1 milione a ciascuno dei 57mila abitanti del territorio autonomo controllato dalla Danimarca: alla modica cifra di 57 miliardi di dollari, secondo il progetto svelato dal quotidiano britannico, Trump sogna di comprare il sì della popolazione all’annessione.

Lo scenario delineato dal Daily Mail si inserisce nel quadro caratterizzato dall’accelerazione diplomatica delle ultime 24 ore. Trump, a Davos per il World Economic Forum, ha annunciato il progetto di accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. L’intesa consentirebbe agli Stati Uniti di raggiungere i propri obiettivi in termini di sicurezza nazionale e internazionale senza acquisire l’isola artica.

Non è chiaro il perimetro dell’intesa, che va ancora definita nei dettagli. “C’è ancora molto lavoro”, le parole di Rutte, più prudenti rispetto ai proclami di Trump relativi ad un “accordo per sempre” che sarebbe in dirittura d’arrivo. Il tema della sovranità dell’isola, secondo il numero 1 della NATO, non sarebbe stato affrontato nei colloqui di Davos.

