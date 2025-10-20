"L'ho appena fatto spostare qui e la prima cosa che succede è questa..."

Donald Trump a bocca aperta per l'allarme nella sala del gabinetto alla Casa Bianca. Durante l'incontro con il premier australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti ha vissuto secondi 'di panico'. Colpa di un operatore che, con la telecamera, ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella Cabinet Room.

.@POTUS scolds the Fake News for hitting up against an historic mirror that was just moved into the Cabinet Room at the White House: "You gotta watch that... You're not allowed to break that. That mirror is 400 years old!" pic.twitter.com/QlWnyww5VW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 20, 2025

"Attenzione, attenzione... Non può rompere quello specchio, ha 400 anni. Un operatore ha appena urtato lo specchio, l'ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita... un operatore lo urta: incredibile, ma sono i problemi della vita...", dice il presidente rivolgendosi a Albanese.