L'ultima chiacchierata, sorrisi e la stretta di mano finale. Il video diffuso dal Cremlino documenta l'ultimo contatto 'privato' tra Donald Trump e Vladimir Putin a Anchorage, in Alaska, dove è andato in scena il vertice tra i due leader. Il filmato ritrae i presidenti in compagnia di un interprete, che facilita le comunicazioni finali, mentre gli agenti dei rispettivi staff di sicurezza vigilano. L'interprete traduce per Trump, che appare piacevolmente sorpreso e risponde a Putin tra sorrisi reciproci. Per chiudere, una stretta di mano cordiale.