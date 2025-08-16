circle x black
Cerca nel sito
 

Trump e Putin, intesa dietro le quinte - Video

Il video diffuso dal Cremlino ritrae i due presidenti 'in privato'

16 agosto 2025 | 02.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ultima chiacchierata, sorrisi e la stretta di mano finale. Il video diffuso dal Cremlino documenta l'ultimo contatto 'privato' tra Donald Trump e Vladimir Putin a Anchorage, in Alaska, dove è andato in scena il vertice tra i due leader. Il filmato ritrae i presidenti in compagnia di un interprete, che facilita le comunicazioni finali, mentre gli agenti dei rispettivi staff di sicurezza vigilano. L'interprete traduce per Trump, che appare piacevolmente sorpreso e risponde a Putin tra sorrisi reciproci. Per chiudere, una stretta di mano cordiale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
trump putin incontro trump putin trump putin video
Vedi anche
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza