circle x black
Cerca nel sito
 

Trump: "L'erba è come gli esseri umani, ha una vita"

Le risposte del presidente ai giornalisti nello Studio Ovale

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
03 agosto 2026 | 22.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'erba è come gli esseri umani. Ha vita". Donald Trump si lancia in considerazioni scientifiche e paragoni 'estremi' rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente degli Stati Uniti si sofferma a lungo sui lavori necessari nella Reflecting Pool di Washington. L'area, secondo il presidente, è stata vandalizzata da chi ha volontariamente danneggiato la superficie riflettente installata nella vasca. Il discorso si allarga ai numeri 8647 realizzati sul prato del National Mall e interpretati come un messaggio contro il presidente.

"L'erba è stata danneggiata con una sostanza potente, sappiamo bene cos'è ma non dirò di che si tratta perché poi diamo idee alla gente... Hanno ucciso l'erba e abbiamo dovuto sostituirla. Poi hanno tagliato il materiale con un coltello e lo hanno strappato. Ci sono immagini che mostrano gente che si sporge... Queste persone tagliano, tagliano, tagliano... I lavori erano stati perfetti, poi hanno vandalizzato tutto. Ora i nuovi lavori sono quasi completati e sarà bellissimo", dice Trump.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump erba cosa ha detto
Vedi anche
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza