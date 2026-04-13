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Trump diventa Gesù nell'immagine Ai: bufera e critiche, il presidente cancella il post

Il presidente americano si raffigura come Cristo: impone la mano su un infermo circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera. E' bufera, valanga di critiche e l'immagine scompare...

L'immagine AI postata da Trump su Truth Social
L'immagine AI postata da Trump su Truth Social
13 aprile 2026 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump diventa Gesù, poi cancella la foto. Non solo l'attacco frontale al Papa, il presidente degli Stati Uniti ora si illumina anche di...luce divina. E' infatti questa l'immagine Ai postata dal tycoon su Truth Social dopo il post al vetriolo contro il Pontefice, accusato di essere "un debole" in politica estera, di "danneggiare la Chiesa cattolica" ma anche di essere in Vaticano solo grazie alla sua vittoria alla Casa Bianca.

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Con lo scarso senso della misura che lo contraddistingue, il presidente americano tra un'invettiva e l'altra trova il tempo di postare l'immagine che lo vede imporre la mano su un infermo, vestito con una tunica come fosse Gesù, circondato da militari, infermieri e fedeli adoranti e in preghiera. Sullo sfondo i simboli degli Usa, dalla bandiera all'aquila, passando per la Statua della Libertà ma anche da soldati e mezzi delle forze statunitensi. Nella mano, una palla di luce divina. L'immagine scatena una bufera online e non solo.

"Non so se il presidente pensasse di essere divertente o fosse sotto influenza di sostanze o quale altre possibile spiegazione possa dare per questa vergognosa blasfemia", dice un'importante commentatrice evangelica americana, Megan Bahsam, facendosi portavoce dello sconcerto generale.

Per Basham, Trump deve "rimuovere immediatamente" il post e "chiedere perdono agli americani e poi a Dio". Dalla Casa Bianca nel corso della giornata non arrivano commenti. Fonti dell'amministrazione ammettono al Washington Post che il presidente si sarebbe spinto troppo oltre pubblicando quell'immagine, anche se molti suoi sostenitori Maga lo rappresentano in termini messianici. "Altre persone ai rally di Trump lo fanno per lui, ma quando lo fa lui è come minimo blasfemo", dicono le fonti, che comunque non si mostrano molto preoccupate, predicendo che l'oltraggio tra la destra cristiana durerà pochi giorno come è successo in passato. Intanto però anche la podcaster cattolica, Isabel Brown, allineata con le posizioni della Casa Bianca, definisce il post "disgustoso e inaccettabile" e anche "una lettura profondamente errata di come gli americani stanno vivendo un vero e bellissimo revival della fede in Cristo nel mezzo della nostra cultura fallimentare".

Un'altro fedelissima di Trump, Riley Gaines, ex nuotatrice schierata nella crociata presidenziale contro la partecipazione delle donne transgender nelle gare sportive femminili, si esprime in termini netti: "Non riesco a capire perché l'abbia pubblicato, cercava una risposta? Cosa pensava veramente?", scrive su X, invocando in ogni caso "un po' di umiltà" da parte del presidente e ricordando che "non si deve fare ironia su Dio".

Il coro di critiche evidentemente non passa inosservato nell'entourage del presidente. E così nel pomeriggio italiano il post con l'immagine 'sacrilega' sparisce dal profilo Truth del presidente...

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