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G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video

Attesa di diversi minuti al tavolo della sessione mattutina, il leader Usa era impegnato su Truth Social

Trump in ritardo al G7 - G7 France
Trump in ritardo al G7 - G7 France
17 giugno 2026 | 12.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ciao, sono il boss". Donald Trump si è presentato così alla sessione di lavoro mattutina del G7 di Évian, arrivando per ultimo quando tutti gli altri leader erano già riuniti attorno al tavolo. Dopo una pacca sulla spalla al premier britannico Keir Starmer, il presidente americano ha preso posto e ha dato il via ai lavori dell'ultima giornata del summit.

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Prima che la riunione entrasse nel vivo, Trump ha anche invitato i giornalisti presenti a rimanere in sala per assistere alla discussione, proposta subito respinta dal presidente francese Emmanuel Macron. L'attesa degli altri leader era durata diversi minuti. In quel lasso di tempo, il presidente americano era impegnato su Truth Social, dove aveva condiviso un video del conduttore Greg Gutfeld, che celebrava su Fox News l'accordo con l'Iran raggiunto dal presidente.

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G7 Trump g7 trump trump g7 g7 evian donald trump
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