Dopo il Venezuela, la Groenlandia? Donald Trump volta pagina dell'atlante e cerchia in rosso l'isola, territorio danese autonomo. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver accantonato il tema per mesi, negli ultimi giorni è tornato alla carica. "Dirò solo una cosa: abbiamo bisogno della Groenlandia a livello strategico, dal punto di vista della sicurezza nazionale. E la Danimarca non è in grado di garantirla. Sapete cosa ha fatto la Danimarca? Ha aggiunto una slitta", la risposta di Trump alle domande dei giornalisti.

Per la Casa Bianca, la Groenlandia è un pilastro della 'national security' vista la presenza sempre più minacciosa di Russia e Cina nell'Artico. Il presidente degli Stati Uniti si lascia sfuggire una deadline che, per quanto vaga, non passa inosservata: "Parleremo della Groenlandia in 20 giorni". Quindi, il messaggio che riguarda l'Unione Europea: "All'Ue serve che noi" controlliamo "la Groenlandia. E lo sa".

Le repliche, raffica di 'no'

Se gli Stati Uniti attaccassero un Paese della Nato, sarebbe la fine di "tutto", avverte la premier danese, Mette Frederiksen. Più articolata, ma altrettanto perentoria, la replica del primo ministro della Groenlandia, Jens Frederik Nielssen: "Adesso basta", dice il premier. "Basta pressioni. Basta allusioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma tutto questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale", scrive su Facebook. Più tardi, Nielsen usa toni più morbidi: "La situazione non è tale che gli Stati Uniti possano conquistare la Groenlandia. Non è questo il caso. Pertanto, non dobbiamo farci prendere dal panico. Dobbiamo ripristinare la buona cooperazione che avevamo un tempo. Dobbiamo cercare di ristabilire i contatti".

Per Trump, l'Ue sa che il controllo americano sull'isola è necessario. No, a giudicare dalle posizioni espresse a Bruxelles. "Abbiamo ascoltato quelle dichiarazioni. Non sono informata di alcuna discussione con gli Usa da parte dei nostri rappresentanti su questo tema", dice una portavoce della Commissione europea. "Ancora una volta, la Groenlandia ha la sua autonomia e, naturalmente, ogni Paese può essere molto interessante da molti punti di vista, ma questo non dovrebbe innescare alcun interesse che vada oltre, ad esempio, l'interesse commerciale, gli investimenti, eccetera. Nulla che vada oltre questo", ribadisce la portavoce.

Anche il Regno Unito, al di fuori del perimetro dell'Unione, "sostiene" la Danimarca, che "fa bene" a respingere le rivendicazioni di Trump, dice il primo ministro britannico Keir Starmer: "Sostengo" la premier danese Mette Frederiksen, "solo la Groenlandia e il Regno di Danimarca e solo loro devono decidere il futuro della Groenlandia".