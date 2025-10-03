Il presidente degli Stati Uniti, con un video diffuso dai suoi profili social, festeggia il passo avanti nel dialogo per ottenere la liberazione degli ostaggi
"E' un giorno speciale, senza precedenti". Donald Trump celebra il 'quasi accordo' con Hamas per porre fine alla crisi di Gaza. Il presidente degli Stati Uniti, con un video diffuso dai suoi profili social, festeggia il passo avanti nel dialogo per ottenere la liberazione degli ostaggi rapiti in Israele il 7 ottobre 2023. Poi, dice, mancherà "l'ultima parola" per garantire la pace a Gaza.