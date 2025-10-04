circle x black
Cerca nel sito
 

Nuovo allarme droni e disagi all'aeroporto di Monaco, poi riprendono i voli

La ripresa graduale dalle 7 del mattino, l'avviso sui ritardi nello scalo "per tutta la giornata"

Aeroporto di Monaco - Fotogramma
Aeroporto di Monaco - Fotogramma
04 ottobre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo 'allarme' droni e disagi all'aeroporto di Monaco. "A causa del rilevamento di droni, il 4 ottobre 2025 è stato posticipato l'avvio delle operazioni di volo", è l'avviso pubblicato sul sito web dell'aeroporto, con la precisazione che "a partire dalle 7 riprendono gradualmente le operazioni di volo" e che "ci saranno ritardi per tutta la giornata". L'invito "a tutti i passeggeri" è a "consultare il sito web della propria compagnia aerea per informazioni prima di arrivare in aeroporto".

Già ieri pomeriggio lo scalo era rimasto chiuso per diverse ore a seguito di un allarme drone, che aveva causato la cancellazione di 17 voli e ritardi per circa 3.000 passeggeri. Altri 15 voli erano stati dirottati verso altri aeroporti.

Una quindicina di droni erano inoltre stati rilevati la notte di giovedì scorso presso la base militare di Elsenborn, in Belgio, hanno rivelato ieri i media Vrt e Het Laatste Nieuws, mentre la difesa ha annunciato l'apertura di un'inchiesta. La base ospita un campo di addestramento dell'esercito belga, al confine con la Germania. I droni sono stati avvistati casualmente durante un test.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
droni germania droni russia droni russia germania droni aeroporto monaco droni belgio
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza