Come sta vivendo Mosca le giornate convulse che stanno scrivendo un nuovo assetto intorno alla guerra in Ucraina? Soprattutto, Vladimir Putin ha intenzione di assecondare la perentoria richiesta di Donald Trump di fermare il conflitto? I fronti aperti sono il campo di battaglia, dove la Russia continua ad attaccare per capitalizzare più terreno possibile; la nuova partita con l’Europa, con la propaganda di regime che alza il tiro delle minacce dopo il Consiglio Ue che ha approvato il piano per il riarmo proposto da Ursula Von der Leyen; proprio il rapporto con gli Stati Uniti, una nebulosa che le parole quotidiane di Donald Trump non aiutano a diradare.

Il piano militare è sicuramente quello più lineare. I russi continuano a martellare l’Ucraina, cercando di fare più danni possibile. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che la notte scorsa le forze aeree, navali e terrestri russe hanno condotto attacchi con missili e droni "contro infrastrutture del gas e dell'energia che sostengono il funzionamento del complesso militare-industriale dell'Ucraina". Tutto confermato da Kiev. L'Ucraina è stata presa colpita da almeno 58 missili russi e 194 droni, ha dichiarato l'esercito ucraino, aggiungendo di aver utilizzato per la prima volta i caccia francesi Mirage 2000, consegnati dalla Francia il mese scorso, per contrastare l'attacco.

Poi, ci sono le risposte alla presa di posizione forte che l’Europa è riuscita a formalizzare con la riunione straordinaria del Consiglio Ue. "Questa retorica e questi piani conflittuali a cui stiamo assistendo a Bruxelles e nelle capitali europee sono ovviamente in grave contrasto con lo spirito di ricerca di soluzioni pacifiche per la situazione in Ucraina", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, evidenziando che il riarmo della Ue "sta avvenendo principalmente contro la Russia" e aggiungendo, come da schema classico, la minaccia conseguente: Mosca è pronta ad "adottare contromisure appropriate".

Il Cremlino può contare ormai su un fedele alleato anche all’interno della Ue. Il premier ungherese Viktor Orban, unico a non votare la risoluzione del Consiglio sul sostegno a Kiev, oggi ribadisce la sua salda posizione filorussa: "L'adesione dell'Ucraina all'Ue significherebbe il crollo dell'Europa”.

C’e poi il rapporto con Donald Trump. La nuova collocazione degli Stati Uniti, sicuramente più lontani dall’Europa e interessati a chiudere la guerra in Ucraina rapidamente, è sulla carta un vantaggio per Vladimir Putin, finora ‘messo al bando’ dalla comunità internazionale che aveva la Nato come riferimento. Ma le risposte del presidente degli Stati Uniti iniziano a far trapelare un certo nervosismo anche rispetto alle reali intenzioni di Putin. Dopo aver detto che Kiev "vuole fare un accordo perché non credo abbia alternative", ha aggiunto: "Penso che anche la Russia voglia fare un accordo perché anche lei non ha scelta in un certo senso, un senso che conosco solo io". A cosa si riferisce Trump? Cosa vuol dire un senso che conosco solo io? Il presidente degli Stati Uniti resta nel suo personaggio. Ha promesso la fine della guerra e alla fine della guerra vuole arrivare. E ora, dopo aver ridicolizzato Zelensky nello studio Ovale, rimette nel mirino anche Putin.

Eloquente quello che ha scritto poi su Truth: “Sulla base del fatto che la Russia sta assolutamente "martellando" l'Ucraina sul campo di battaglia in questo momento, sto seriamente prendendo in considerazione sanzioni bancarie su larga scala e dazi sulla Russia fino a quando non verrà aggiunto un cessate il fuoco e un ACCORDO DI RISOLUZIONE FINALE SULLA PACE". Lo stampatello aiuta sempre quando si vuole che un post diventi più teatrale. "Russia e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi. Grazie!!!", aggiunge il presidente americano.

La realtà dice però che la strada verso la pace può essere più in salita di quanto lo stesso Trump possa immaginare. (Di Fabio Insenga)