Nordocorea, Seul: "Notevoli" possibilità di un incontro tra Trump e Kim la prossima settimana

Il faccia a faccia, ha riferito il ministro della Riunificazione di Seul, Chung Dong-young, potrebbe avvenire margine della visita del presidente americano in Corea del sud per il vertice dell'Apec. Intanto Kim parla di "relazioni con Mosca al loro apice storico"

Trump e Kim - Afp
24 ottobre 2025 | 09.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ci sono "notevoli" possibilità che Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si vedano la prossima settimana, a margine della visita del presidente americano in Corea del sud per il vertice dell'Apec. Lo ha detto il ministro della Riunificazione di Seul, Chung Dong-young, secondo cui la Corea del Nord sembrerebbe "prestare attenzione agli Stati Uniti e vari segnali suggeriscono una notevole possibilità di incontro" tra Trump e Kim.

Kim: "Relazioni con Mosca al loro apice storico"

Intanto Kim intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dei lavori di un memoriale per i suoi soldati caduti nella guerra russa contro l'Ucraina ha parlato di relazioni "al loro apice storico" tra Mosca e Pyongyang, riferiscono i media nordcoreani. Il cosiddetto Museo Memoriale delle Imprese di Combattimento sarà nella capitale nordcoreana. Il monumento - ha affermato Kim alla presenza dell'ambasciatore russo - "è un santuario sacro dedicato all'immortalità dei veri patrioti". Almeno 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi e migliaia di altri feriti , secondo le stime della Corea del Sud, nella guerra contro l'Ucraina.

Nel discorso divulgato dalla Kcna, Kim ha affermato che le truppe nordcoreane sono state nella regione russa di Kursk un anno e le ha elogiate per aver aiutato la Russia a ottenere una "vittoria decisiva". "I nostri eroi hanno annientato i diabolici invasori neonazisti con la loro tenace determinazione a non tollerare alcuna aggressione, ma ad annientare gli aggressori", ha detto Kim svelando che il memoriale avrà sculture dedicate ai soldati nordcoreani che hanno combattuto in Russia, oltre a foto e opere d'arte che ritraggono i combattimenti.

