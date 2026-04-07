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Artemis II, il messaggio di Trump: "Torneremo sulla Luna e poi dritti su Marte" - Video

"Oggi avete fatto la storia e avete reso tutta l'America davvero orgogliosa"

L'equipaggio di Artemis
L'equipaggio di Artemis
07 aprile 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La vostra missione apre la strada al ritorno sulla Luna. E poi punteremo a Marte". Donald Trump si è congratulato con l'equipaggio di Artemis II, che ha completato il sorvolo lunare ed è ora impegnato in un viaggio di quattro giorni per tornare sulla Terra. "Oggi avete fatto la storia e avete reso tutta l'America davvero orgogliosa, incredibilmente orgogliosa", ha detto Trump affermando che gli astronauti hanno "ispirato il mondo intero". Rivolgendosi all'equipaggio - composto da 3 astronauti statunitensi e un canadese - il presidente ha affermato che "ultimamente abbiamo molti motivi per essere orgogliosi, ma quello che state facendo voi è qualcosa di straordinario: orbitare attorno alla Luna per la prima volta in oltre mezzo secolo e battere il record assoluto di distanza dalla Terra".

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"La vostra missione apre la strada per il ritorno dell'America molto presto sulla superficie della Luna. Stiamo facendo tutto il possibile, pianteremo nuovamente la nostra bandiera e stavolta non lasceremo solo le nostre impronte: stabiliremo una presenza permanente sulla Luna e punteremo a Marte, sarà elettrizzante. Mi piacerebbe esserci, ma forse non riusciremo in termini di timing. Ma saremo sulla Luna e succederà presto", ha aggiunto il presidente. "L'America non sarà seconda a nessuno nello spazio, continueremo a condurre questo incredibile viaggio tra le stelle". Trump ha fissato un appuntamento con gli astronauti nello Studio Ovale: "Vi chiederò gli autografi, non li chiedo spesso. Ma voi lo meritate".

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artemis II Luna donald trump
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