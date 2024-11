"Ho un messaggio per i milioni di stranieri illegali che Joe Biden ha rilasciato nel nostro Paese in violazione della legge federale: fate meglio a preparare i bagagli". Così affermava sul palco della convention di Milwaukee Tom Homan, ex capo dell'Ice, la temuta polizia per l'immigrazione, che Donald Trump ha nominato "zar dei confini" della prossima amministrazione con il preciso incarico di "essere responsabile di tutte le deportazioni nei loro Paesi di origine degli stranieri illegali", come si legge sul post di Truth Social della notte scorsa.

Nella lista degli autori del Project 2025, il controverso documento pubblicato nei mesi scorsi in cui si delineava un'agenda di politica di estrema destra da applicare dopo la vittoria elettorale di Trump, Homan in una recente intervista con Cbs a chi gli chiedeva se con Trump sarebbero tornate le criticatissime divisioni delle famiglie al confine, ha risposto tranchant: "Le famiglie potranno essere deportate insieme".

Un concetto che aveva avanzato durante la prima amministrazione Trump, quando disse che i genitori devono essere presentati "fianco a fianco" con i loro figli in tribunale: "Metteremo come minimo i genitori sotto processo, questo è crudele? Non credo". Sempre allora, si parla del 2017, l'allora direttore ad interim dell'Ice, di fronte al Congresso rivendicò il fatto che con Trump alla Casa Bianca gli immigrati senza documenti "devono avere paura".

Homan lasciò l'incarico nel 2018 per andare in pensione, ma nell'anno e mezzo che fu alla guida della temutissima 'migra' - come i migranti ispanici chiamano l'Ice - fu il volto pubblico della campagna di deportazioni che già allora Trump condusse, difendendo la politica dell'agenzia di arrestare persone che vivevano anche da anni negli Usa e attaccando le cosidette "sanctuary city", città a guida democratica le cui autorità si rifiutarono di collaborare per individuare e deportare migranti senza documenti.

Il piano di Trump

Secondo quanto rivelato prima delle elezioni, il team di Trump starebbe preparando misure contro città e Stati a guida democratica che potrebbero opporsi al nuovo piano di deportazioni, considerando anche un blocco dei fondi federali ai loro dipartimenti di polizia. Dopo aver fondato l'intera sua campagna elettorale sulla promessa della più grande deportazione di migranti della storia americana, Trump potrebbe già nel primo giorno di mandato firmare un ordine esecutivo per avviare i rimpatri forzati di milioni di persone.

Non solo: ha anche promesso di firmare una misura per negare la cittadinanza americana ai figli di migranti irregolari nati in territorio Usa, cancellando così con un colpo di penna secoli di 'ius soli' nella nazione creata da immigrati. La misura provocherebbe immediati ricorsi legali.