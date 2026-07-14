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Trump: "Niente pedaggio 20%, Stretto di Hormuz aperto a tutti tranne navi Teheran"

Il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth: "Ho deciso di sostituire il rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Usa"

Trump:
14 luglio 2026 | 17.33
Piero Spinucci
LETTURA: 1 minuti

"Lo Stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano - e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che sta conducendo il Paese sulla via della distruzione totale". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social. Il capo della Casa Bianca ha quindi ribadito che gli Usa applicheranno "un blocco totale, ma solo alle navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportino qualsiasi cosa abbia a che fare con merci iraniane". Il blocco navale contro l'Iran, come riferito ieri dal Centcom, sarà ripristinato stasera alle 22 ora italiana.

"Niente pedaggio 20%"

"Dopo colloqui molto proficui con i leader del Medio Oriente, ho deciso di sostituire il rimborso del 20% agli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari Stati del Golfo stipuleranno con gli Usa", ha annunciato il presidente americano. "Tali investimenti - ha aggiunto - saranno enormi ma, al contempo, straordinariamente vantaggiosi per loro e per il loro futuro".

"Vedremo fabbriche, impianti e attrezzature affluire negli Stati Uniti a livelli storici, il che creerà ulteriori milioni di posti di lavoro americani altamente retribuiti! - ha assicurato il tycoon - L'America sta vincendo di nuovo, vincendo come mai prima d'ora". "I giorni in cui l'Iran uccideva centinaia di migliaia di persone, tra cui 52.000 manifestanti, sono finiti e, cosa più importante, l'Iran non avrà mai un'arma nucleare", ha concluso.

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Stretto di Hormuz blocco navale
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